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Balıkesir’de Ramazan Bayramı için tedbirleri alındı

17.04.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Balıkesir Valiliği tarafından bayram tatilinin huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesini sağlamak ve tatil süresince kamu hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı.

Balıkesir’de Ramazan Bayramı için tedbirleri alındı

Alınan tedbirlerle; tatil sürecince trafik, sağlık, toplu taşıma, asayiş olayları, piyasa fiyat ve ürün etiket denetimi, şehitliklerin temizliği, haberleşme ve elektrik dağıtımında yaşanacak arızalara kadar birçok kamu hizmetinin sunulmasında herhangi bir aksaklık oluşmaması için ilgili bütün kurumlar uyarıldı.

Bayram yoğunluğunun yanı sıra turizm ve tarımsal seyahat hareketliliğinin yaşanması beklenen Balıkesir’de alınan tedbirlerle trafikte yaşanabilecek olumsuzların en aza indirilmesi bekleniyor. Trafik kazalarını önleyebilmek için başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik alınan tedbirler bayram öncesi ve sonrasında titizlikle uygulanmaya devam edilecek.

Balıkesir Valiliği tarafından alınan genel trafik tedbirlerinin yanı sıra tarımsal faaliyetleri yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçlar, traktörler ve benzerlerinin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Yaz mevsimine doğru motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının daha fazla karayolu üzerinde bulunması beklendiğinden motor kullananların üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk sistemleri kullanımı ile ilgili denetimler de sıklaştırılacak tedbirler arasında yer alıyor.

TEDBİRLERLE BAYRAM HUZURLU GEÇECEK

Vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlarda meydana gelebilecek terör ve asayiş olaylarına karşı üst seviyede alınan tedbirler dahilinde; hava alanları, tren ve otobüs garları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çocuk oyun alanları, eğlence mekanları, içkili ve içkisiz umuma açık yerlerin Emniyet ve Jandarma birimlerince etkili şekilde denetlenmesiyle bayramın huzurlu ve güven içerisinde geçirilmesi bekleniyor.

Bayram ziyaretlerinin yoğun olarak yapılacağı öngörüldüğünden; toplu taşıma hizmetlerinin sunulmasında aksaklık yaşanmaması için de gerekli tedbirler alınıyor.

Bayram tatili süresince alışveriş ve eğlence yerleri ile çocuk oyun alanlarının kalabalık olması bekleniyor. Bu alanların bakım ve temizliğine öncelik verilecek, çocukların güvenliğini tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması sağlanacak. Bayram öncesi dönemi kapsayacak şekilde gıda üretim, satış ve tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık verilecek, özellikle bayramda tüketilecek gıdaların denetimi yoğun olarak yapılacak.

Vali Hasan Şıldak Balıkesirlilere birlik, beraberlik ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

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