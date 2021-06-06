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Balıkesir'de refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

06.06.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Karesi ilçesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi'nde seyreden Ramazan D. (49) idaresindeki 10 ATT 769 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Ramazan D. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kullanılamaz hale gelen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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trafik kazası Balıkesir

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