Balıkesir'de refüje çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Karesi ilçesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi'nde seyreden Ramazan D. (49) idaresindeki 10 ATT 769 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Ramazan D. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kullanılamaz hale gelen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz