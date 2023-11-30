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Balıkesir'de sağanak sonrası sahilde oluşan birikinti havadan görüntülendi

30.11.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli lodos sonrasında Altınkum plajı, denizin taşıdığı odun parçaları, yosunlar ve diğer atıklarla kaplandı.

Lodos nedeniyle denizin sahile sürüklediği ağaç parçaları ve diğer çöpler Altınkum plajını kapladı. Plaj dron ile havadan görüntülendi.

Sağanak yağış dolayısıyla debisi yükselen çayın suyuna dayanamayarak yıkılan yaya geçişine açık asma köprünün sulara gömülme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Zeytinli Mahallesi'nden geçen Zeytinli Çayı üzerinde yayaların geçişine açık olan metal asma köprü, Kaz Dağları'ndan gelen sel sularına dayanamayarak çöktü.

O sırada bölgede bulunan bir vatandaşın araç içinden yükselen çay sularını cep telefonu aracılığıyla kayda aldığı sırada asma köprü daha fazla dayanamayarak sulara gömüldü.

Köprünün yıkılma anı saniye saniye cep telefonu kamerası aracılığıyla kaydedildi.

Öte yandan bir teknenin batma anı da kameralara yansıdı.

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Balıkesir Edremit Atık Lodos köprü

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