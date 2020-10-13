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Balıkesir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Balıkesir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde lodos ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış nedeniyle iki ilçede ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde rüzgar sahilde dalgalara neden oldu, bazı iş yerlerinin tabelalarını yerinden söktü.

Çayiçi Caddesi'nden akan yağmur sularının dolduğu dükkanların sahipleri zor anlar yaşadı. Kapağı çıkan bir rögara lastiği giren araçta hasar oluştu.

Burhaniye ilçesinde de Saip Hoca Bulvarı'nda biriken su nedeniyle ulaşım kısa süreli durdu. Öğretmenler ile İskele mahalleleri arasındaki bazı evlerin bahçeleri yağmur suyuyla doldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tıkanan rögarları açtı.

Balıkesir-Çanakkale kara yolunda biriken su dolayısıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

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