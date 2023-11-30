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Balıkesir’de sağanak yağış ve lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

30.11.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde yaklaşık bir gündür aralıksız etkili olan sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Balıkesir’de sağanak yağış ve lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Altınoluk ve Şahindere Mahallelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle su taşkınları yaşandı.

Kazdağları’ndan gelen yağmur sularından dolayı Altınoluk Mahallesi’nde yol seviyesinin altında kalan onlarca eve ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye ederken bazı vatandaşların imdadına ise belediye ekipleri yetişti.
Öte yandan Altınkum ve İkizçay Mahallelerinde bazı sokaklarda yoğun su birikintisi oluştu. Burada da birçok ev ve iş yerinin bodrumları ve zemin katları su ile doldu. Lodos fırtınası ve sağanak yağış nedeniyle bazı ağaçlar yıkıldı.

Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesi ekipleri gelen ihbarlara hızlıca müdahale etmeye çalışıyor. Ekipler kentin risk olan bölgelerinde sürekli devriye gezerek olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde.

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