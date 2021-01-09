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Balıkesir’de sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikmek için gönüllü oldular

09.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli giyim öğretmenleri öğretmen ve öğrenciler için yaklaşık 10 bin maske üretiminden sonra sağlık çalışanları için de koruyucu önlük üretimine başladı.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli giyim öğretmenleri öğretmen ve öğrenciler için yaklaşık 10 bin maske üretiminden sonra sağlık çalışanları için de koruyucu önlük üretimine başladı. 300 önlük dikmeyi hedefleyen giyim öğretmeni Özlem Tezcan ve Gülsüm Ak’a kursiyerlerde yardımcı olurken, hazırlanan 40 adet önlük sağlık çalışanlarına teslim edildi.
Burhaniye Halk Eğitim Merkezinde, pandemi nedeniyle birçok kurs yapılamazken, giyim öğretmenleri de boş durmadı. Okullardaki öğretmen ve öğrenciler için yaklaşık 10 bin maske üreten kadınlar, şimdi de Burhaniye Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanları için koruyucu önlük üretimine başladı. Giyim öğretmeni Özlem Tezcan ve Gülsüm Ak’ın öncülüğünde yapılan çalışmalara kursiyer kadınlarda destek oldu. 300 koruyucu önlük üretmeyi planlayan kadınlar, ilk 40 önlüğü yetkililere teslim ettiler. Sağlık çalışanlarına destek olmayı amaçladıklarını anlatan Giyim Öğretmeni Gülsüm Ak, “Ürettiğimiz maskeleri öğretmen ve öğrencilere dağıttık. Daha sonra da, kıymetli sağlık çalışanlarımız hastanede önlüklerinin yeterli olmadığını belirterek bizden önlük dikmemizi istediler.. Biz de gerekli malzemeleri temin ettikten sonra atölyemizde Kovidle mücadele sırasında kullanılacak olan önlüklerin üretimine başladık. Şu anda bu önlükleri arkadaşlarla birlikte üretmekteyiz. Sağlık çalışanlarına kolay gelsin diyoruz. 300 önlük dikmeyi hedefledik” dedi. Kursiyer Fatma İbiş de, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Allah sağlık çalışanlarının hepsine kolaylık versin. Bizimde bir katkımız olursa mutlu oluruz” dedi. Halk Eğitimi Merkezi müdür ve çalışanlarına teşekkür eden Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Burak Kömürcü de, “Pandemi polikliniğimizde, serviste ve yoğun bakımlarda kullandığımız kişisel koruyucu ekipmanlardan olan önlüklerimizi Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdür ve değerli personeli bizler için dikiyor. Dikimine başladılar. İlk partisini teslim ettiler. Ve dikmeye devam edecekler. Kendilerine sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum. Pandemi ile mücadelede, pandemi ile topyekun mücadelenin güzel bir örneğini teşkil ettiler. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” dedi. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, Kaymakam İlyas Memiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’nin girişimleri ile öğretmen ve öğrenciler için 10 bin adet maske üretilmişti.

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