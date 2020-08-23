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Balıkesir’de salgın denetim merkezi kuruldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’de korona virüs salgını ile mücadelede için kurulan Salgın Denetim Merkezini Vali Hasan Şıldak ziyaret ederek, çalışmaları yerinde denetledi.Balıkesir Valiliğinden bu konuda yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz “Kontrollü Sosyal Hayat” döneminde İçişleri Bakanlığınca daha etkin ve süratli denetim sağlamak üzere tüm il ve ilçelerde İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri oluşturuldu ve hayata geçirildi.

Balıkesir’de korona virüs salgını ile mücadelede için kurulan Salgın Denetim Merkezini Vali Hasan Şıldak ziyaret ederek, çalışmaları yerinde denetledi.
Balıkesir Valiliğinden bu konuda yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz “Kontrollü Sosyal Hayat” döneminde İçişleri Bakanlığınca daha etkin ve süratli denetim sağlamak üzere tüm il ve ilçelerde İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri oluşturuldu ve hayata geçirildi. Etkin ve hızlı denetim mekanizması oluşturulması hedeflenen Salgın Denetim Merkezleri ile, gerek filyasyon takip çalışmaları gerekse işyeri denetimleri planlı ve tek elden yürütülecektir" denildi.
Sorumlu Her Vatandaşa Görev Düşüyor
Salgın Denetim Merkezi uygulaması kapsamında İhbar ve Şikayet Hattı da kurulduğu Balıkesir Valiliği tarafından açıklanmış, ayrıca açıklamada; “Vatandaşlarımız; alınan önlem ve belirlenen kurallara aykırı durumlarla, kuralları ihlal eden işletmelerle, ayrıca evde gözlem altında bulunan pozitif Kovid-19 vakaları ve temaslıların kurallara uymayıp dışarıya çıkmaları durumuyla karşılaştıklarında 112’yi arayarak veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ihbar ve şikayette bulunabileceklerdir” denildi.

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