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Balıkesir’de şampiyonluk coşkusu

31.05.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Balıkesir’de şampiyonluk coşkusu

Maçın bitimiyle Balıkesir’de yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar kutlama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de 23. kez zafere ulaştı. Türkiye genelinde şampiyonluk kutlamaları kameralara yansıdı. Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı. Balıkesir ve ilçelerinde de şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Ellerinde Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu. Bandırma Cumhuriyet Meydanında toplanan taraflar meşaleler yaktılar, bir süre sonra taraflarla araçlarıyla konvoy yaptılar kutlamalar araçlarla devam etti.
Sındırgı’da vatandaşlar havai fişeklerle şampiyonluk kutladı. İl merkezinde ise vatandaşlar ’Şampiyon’ tezahüratlarında bulundu.

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