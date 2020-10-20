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Balıkesir'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.10.2020 23:17 | Son Güncelleme

Balıkesir'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde bulunan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurulacağı sazlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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