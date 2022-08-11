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Balıkesir'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

11.08.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda başlayan sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınkum Mahallesi'ndeki Dalyan Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyenin yanı sıra Edremit ve Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Ekipler yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle Dalyan Sazlığı'nda 20 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

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