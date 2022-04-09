YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

09.04.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde içinde yolcu bulunmayan bir halk otobüsünün motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.

Atatürk Caddesi'nde ilerleyen 10 ABB 25 plakalı halk otobüsünün motor kısmından duman çıkması üzerine sürücü, otobüsü durdurdu.

İçinde yolcu olmayan otobüsten yola akan motor yağının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Otobüs şoförü ve çevredekiler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yanan otobüs çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
Ümraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındıÜmraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındı
Aydın'da 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandıAydın'da 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Nisan Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:34
Öğle
13:15
İkindi
16:53
Akşam
19:47
Yatsı
21:08

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Cumartesi

Budakoğlu Eczanesi
Altieylul
İlkay Eczanesi
Altieylul
Doruk Eczanesi
Karesi
Yenisu Eczanesi
Karesi
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Gürer Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.