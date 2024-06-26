Balıkesir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İddiaya göre, Camivasat Mahallesi 5030 Sokak'taki Gençlik Merkezi Pasajı'nda büfe işleten S.K. (31) ile Yasin Z. (44) ve yeğeni A.C.Z. (17) arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Yasin Z. olay yerinde hayatını kaybetti, A.C.Z yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Z'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Şüpheli S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.





