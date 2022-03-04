YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

04.03.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan Hasan (73) ve Nesibe (62) Kavasoğlu çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları çifte müdahalede bulundu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftten Hasan Kavasoğlu müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunan Nesibe Kavasoğlu, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Kavasoğlu'nun cesedi, ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
İzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandıİzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Ukrayna'daki savaştan kaçan Türk öğrenciler "can dostları"nı da yanlarında getiriyorUkrayna'daki savaştan kaçan Türk öğrenciler "can dostları"nı da yanlarında getiriyor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
13:25
İkindi
16:36
Akşam
19:10
Yatsı
20:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Cuma

Bahçelievler Aynur Eczanesi
Altieylul
Kesen Eczanesi
Altieylul
Dedebaş Eczanesi
Karesi
Duygu Eczanesi
Karesi
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Yeni Özyurtlu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

Takıntısı yüzünden bu hale geldi!

Takıntısı yüzünden bu hale geldi!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.