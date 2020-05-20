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Balıkesir’de sokağa çıkan 805 kişiye para cezası

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.05.2020 10:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’de, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 805 kişiye para cezası kesildi.Balıkesir’de, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 805 kişiye para cezası kesildi.

Balıkesir’de sokağa çıkan 805 kişiye para cezası

Balıkesir’de, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 805 kişiye para cezası kesildi.
Balıkesir’de, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 805 kişiye para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 15 il arasındaki Balıkesir’de, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 805 kişiye, 392 ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası kesti. Balıkesir’de Kovid -19 salgını ile mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte Balıkesir’deki şehir giriş ve çıkışı, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları istisnalar ve belirtilen günler hariç aynı şekilde devam ettiği hatırlatıldı.

Balıkesir’de sokağa çıkan 805 kişiye para cezası

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