Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 286 kişiye ceza

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de geçen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiler hakkında cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Mayıs'ta kısıtlamanın başlamasından itibaren jandarma ve polis ekipleri 20 ilçede denetim yaptı.

Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilenler kapsamında olup olmadıklarını sordu.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 286 kişiye, 392 ila 3 bin 180 lira arasında değişen para cezaları verildi.

