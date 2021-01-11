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Balıkesir’de son 1 haftada 118 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

11.01.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptığı 76 uyuşturucu operasyonunda 118 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4’ü tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 04.10.2021 - 10.01.2021 tarihleri arasında yapılan 76 ayrı çalışmada 118 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptığı 76 uyuşturucu operasyonunda 118 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4’ü tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 04.10.2021 - 10.01.2021 tarihleri arasında yapılan 76 ayrı çalışmada 118 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilenlerden, 4 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar esnasında polis ekipleri yaptıkları aramalarda; 528 gram esrar, 94 gram bonzai, 438 adet ecza hap, 469 gram metamfetamin maddesi, 23 adet Ecstasy hap, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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