Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda üç şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda üç şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde ettikleri istihbarat neticesinde üç şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri şüpheli şahısların ikametlerine operasyon yaptı. Zanlıların evinde yapılan aramada, 1100 adet tarihi sikke, tarihi eser niteliğinde objeler, iki adet dedektör, bir adet jeneratör, uyuşturucu madde ve bir adet silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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