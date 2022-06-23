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Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ve amfora ele geçirildi

23.06.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ve amfora ele geçirildi

Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ve amfora ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ile Bizanslılardan kalma iki amfora ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ve amfora ele geçirildi

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