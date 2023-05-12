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Balıkesir’de tarihi eser ve uyuşturucu satan 3 şahsa operasyon

12.05.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde ile tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin araç ve ikamet adreslerine operasyon düzenledi.

Balıkesir’de tarihi eser ve uyuşturucu satan 3 şahsa operasyon

Operasyonlarda 530 adet tarihi eser ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karesi ilçesinde uyuşturucu madde ile kültür ve tabiat varlıkları ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ile tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 530 adet tarihi eser niteliğinde obje, 30 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 12 kök kenevir, 3 gram metamfetamin ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Olaylara karışan 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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