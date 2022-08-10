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Balıkesir’de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sirayet etmeden kontrol altına alındı

10.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sirayet etmeden kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ormanlık alan sınırındaki tarım arazisinde çıkan yangına, ormana sirayet etmeden müdahale edildi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Ayvalık Orman İşletme Şefliği bölgesinde, Tıfıllar Mahallesi civarındaki ormana sınır ziraat arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangının ormanlık araziye sıçramaması için alevlere 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı, 2 helikopter ve 4 uçak ile müdahale edildi.

Yangın 20 dakikalık çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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