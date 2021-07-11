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Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

11.07.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönümlük alan zarar gördü.

Yağcıköy Mahallesi'nde bir tarım arazisinden duman yükseldiğini gören çiftçiler itfaiyeye haber verdi.

Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk Grup Amirliği ve Orman İşletme Müdürlüğünden 6 arazöz ile 14 personelin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında 50 dönümü buğday tarlası, 250 dönümü de anız olmak üzere 300 dönümlük alan zarar gördü.

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