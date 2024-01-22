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Balıkesir’de tartışma kanlı bitti

İHA İHA
22.01.2024 08:31 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

Balıkesir’de tartışma kanlı bitti

Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.

Olay, Erdek ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak’ta meydana geldi. Onur Arıca’nın (39) evinin bulunduğu Aziz Çavuş Sokak’ta meydana gelen olayda Batuhan E. (24), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Arıca’yı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arıca’yı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Onur Arıca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Batuhan E. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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