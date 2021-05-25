Balıkesir'de tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Çayiçi Caddesi'ndeki bir lokantada çalışan Ulaş Parlaklı (27), aynı iş yerindeki arkadaşı E.E. (27) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.E, Ulaş Parlaklı'yı göğsünden bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Parlaklı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Parlaklı'nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından kaçan zanlı E.E. ise polisin çalışmasıyla Darsofa Mahallesi Pazaryeri mevkisinde yakalandı.

Polis ekipleri E.E'nin attığı bıçağı ise çalılıklar arasında buldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz