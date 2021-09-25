Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye giderek örgüte katılacakları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen ve Suriye'ye giderek burada bulunan terör örgütlerine katılacağı yönünde bilgi edinilen 2 zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.
Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
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