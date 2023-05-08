YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de TOGG’a vatandaşlardan yoğun ilgi

Balıkesir’de TOGG’a vatandaşlardan yoğun ilgi

08.05.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir şehir merkezine ilk kez vatandaşlarla buluşturulan lacivert renk TOGG’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TOGG’u görmek için vatandaşlar Büyükşehir belediyesi önü ve Avlu civarında kalabalık oluşturdu.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un SUV modeli ilk kez geldiği Balıkesir’e şehir merkezinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey’in kullandığı otomobili ilk kez görmek isteyen çok sayıda vatandaş yollarda aracın geleceği saati bekledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünden, Avlu meydanına gelen araç için vatandaşlardan olumlu sözler duyarken AK Partili Canbey, "Türkiye’nin otomobili TOGG Balıkesir’e geldi. Balıkesir’in plakası 10. Bizde diyoruz ki TOGG için 10 numara araba. Bütün Balıkesirliler TOGG’u çok beğeniyor. Balıkesir sokaklarında bizlerde turluyoruz aracımızla" dedi

Avluda akşam saatlerinde sergilenen TOGG her yaştan vatandaşlardan yoğun ilgi gösterirken vatandaşlar sırayla Togg’a binerek içerisinde fotoğraf çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdek’te trafik kazasıErdek’te trafik kazası
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 127 metreye ulaştıYusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 127 metreye ulaştı
Sivas'ta kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandıSivas'ta kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:55
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:15
Yatsı
21:47

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Pazartesi

Başak eczanesi
Gonen
Elif eczanesi
Kepsut
Kurtdereli eczanesi
Savastepe
Mert eczanesi
Gomec
Aysun eczanesi
Ayvalik
Yeni erol eczanesi
Ayvalik
Dikmen eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.