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Balıkesir'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi

08.10.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Hadi bakalım buyurun anayasayla beraber bu meseleyi çözelim, bir daha kadınlarımız arasında başörtülü, başı açık ayrımı fitnesi yapamasın CHP zihniyeti" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: - "2023'te Cumhur İttifakı olarak el ele gönül gönüle, tarihimizin en yüksek oyunu alacak, Türkiye'de Türkiye yüzyılını yazacak kadroları iş başına getireceğiz"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kuva-yı Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti olarak yıllardır birçok hizmetlerinin olduğunu söyledi.

Millete hizmet noktasında aşkla ilerlediklerini belirten Dağ, şöyle devam etti:

"Birileri her seferinde 'Bunlarda artık heyecan bitti, bunlar artık yoruldular, bunlar artık bıktılar' gibi sözler söyler. Beklerler ki her seçimde bu millet, Recep Tayyip Erdoğan'a ve yol arkadaşlarına, onların yaptığı toplum mühendisliğiyle beklediklerini versin. Aslında bu milletten medet ummazlar. Bir zamanlar milletle seçim kazanmak için uğraşmadan sadece bürokrasi içindeki vesayet kurumlarıyla istedikleri ideolojide bu milleti yönetmeye çalıştılar. Şimdi biz sizlerin oylarıyla, sizlerin destekleriyle, referandumda yüzde 50 artı 1'i getirince ezberleri bozuldu."

Dağ, milletin çözülmüş meseleleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınava tabi tutulmaya çalışıldığını vurguladı.

Başörtüsü konusuna değinen Dağ, "Biz biliyoruz ki bu ülkede başörtülü kardeşlerimizle, baş açık kardeşlerimizle beraber kardeşçe bugüne kadar geldiler. Başörtülüler, başı açıklar arasındaki nifakı, fitneyi, bu milleti içine siz koydunuz. Bunu yapan CHP faşizmi oldu." dedi.

CHP tarafından başörtüsü konusunun samimiyetsiz şekilde seçim öncesi yeniden gündeme getirildiğini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Hadi bakalım buyurun anayasayla beraber bu meseleyi çözelim, bir daha kadınlarımız arasında başörtülü, başı açık ayrımı fitnesi yapamasın CHP zihniyeti. Şimdi de yine milletten onay alamayacaklarını biliyorlar ya yine toplum mühendisliği yapıp izin almaya, icazet almaya gidiyor birileri. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlarmış. Bundan bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir açıklama yapmıştı, 'Türkiye'deki muhalefeti bir çevrede tutacağız' diye. Onun üzerine bir baktık 'altılı masa' diye bir şey oluşturuldu. Altılı masa içinde sürekli tartışmalar, altılı masadan icazet aldı alamadı belli değil. Ama icazet alacak bir yer var demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet almak gerekiyor. şimdi CHP Genel Başkanı ABD'ye deyip icazet alacak. İcazeti ABD'de arama Kemal Kılıçdaroğlu, icazet, Balıkesir, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda, işte biz icazeti Kuva-yı Milliye Meydanı'ndan alıyoruz."

- "Türk milleti dik durdu ve evelallah Tayyip Erdoğan'ı yıkamadı bunlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de meydandakilere "2023'e hazır mısınız?" sorusunu sorarak, "evet" cevabı aldı.

Türkiye'nin çok büyük sıkıntılardan geçtiğini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Nice badireler atlattık hep beraber, kimi zaman dağlardan uğradık saldırıya, kimi zaman ellerinde kalemleriyle yalılarından dil uzattılar bize. Ama Balıkesirli dik durdu, Türk milleti dik durdu ve evelallah Tayyip Erdoğan'ı yıkamadı bunlar, yine yıkamayacaklar. 2023'te Balıkesir'de, Türkiye'de bir destan yazıyoruz, bugün bunun ayak sesleri var. 2023'te Cumhur İttifakı olarak el ele gönül gönüle, tarihimizin en yüksek oyunu alacak, Türkiye'de Türkiye yüzyılını yazacak kadroları iş başına getireceğiz. İşte biz bugün bu coşkuyu görmüş olduk."

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