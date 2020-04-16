YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de toplu taşımada ve özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Balıkesir'de toplu taşımada ve özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.04.2020 23:20 | Son Güncelleme

Balıkesir'de toplu taşımada ve özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma ile içinde en az iki kişinin bulunduğu özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, kent genelindeki belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, minibüsler, fabrika ve iş yerlerinin servis araçları, şehirler ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları ile içinde birden fazla kişinin bulunduğu özel araçlarda maske kullanılması zorunlu tutuldu.

Açıklamada, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacağı ve maskesiz olduğu tespit edilen sürücülere para cezası uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan, toplu taşıma araçlarının ön ile arka kapı girişlerine el dezenfektanı yerleştirilecek ve yoğunluğun önlenmesi için gerekli sefer tedbirleri alınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
Anahtar Kelimeler:
MASKE TAKMA Toplu Taşıma zorunluluk

En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Şifa kaynağı ’Sumak’ yok satıyor

Şifa kaynağı ’Sumak’ yok satıyor

Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı

Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:23
Öğle
13:13
İkindi
16:56
Akşam
19:54
Yatsı
21:18

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Duygu Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir’de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir’de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.