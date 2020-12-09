YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de topraksız çilek üretimine başlandı

Balıkesir’de topraksız çilek üretimine başlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.12.2020 12:09 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, uluslar arası lojistik işi yapan Ömer Yılmaz, topraksız çilek üretimine başladı.

Burhaniye ilçesinde, uluslar arası lojistik işi yapan Ömer Yılmaz, topraksız çilek üretimine başladı. İki bin 200 metrekarelik seraya 70 gün önce dikilen çilekler meyve vermeye başladı.
İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı mahallesinde başlatılan topraksız çilek üretiminden olumlu sonuç alındı. Albion cinsi çilekler ilk meyvesini verirken, sera içi açılış töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam İlyas Memiş ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala ile işletmeci Ömer Yılmaz ve yakınları katıldı. Ömer Yılmaz’a başarı dileyen Kaymakam İlyas Memiş, genç girişimcinin yöreye örnek olmasını istedi. Yörede alternatif ürünler yetiştirmek için çalıştıklarını anlatan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, “Ömer beyi kutluyorum. Yöremizde bir ilki gerçekleştirdi. Kendisine başarılar diliyorum. Diğer çiftçilerimize de örnek olmasını istiyoruz. Yöremizde serada muz yetiştiriciliği için de proje hazırladık” dedi. Çileği 70 gün önce diktiğini anlatan işletmeci Ömer Yılmaz da, “2 bin 200 metrekarelik sera kurduk. Burada iklim ve toprak çok iyi. Çileklerimiz ürün vermeye başladı. 50 bin adet fide diktiğimiz seradan yıllık 15 ton ürün bekliyoruz. Burada 6 dekarlık alan daha var. Serayı daha da büyütmek istiyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:11
Öğle
13:06
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Barış Eczanesi
Merkez
Cankorur Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.