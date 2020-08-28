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Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 494 bin oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.08.2020 13:54 | Son Güncelleme

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı sonu itibarıyla Balıkesir’de trafiğe kayıtlı toplam 494 bin 280 adet araç olduğunu açıkladı.TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Balıkesir’ de Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,4 oranında arttı.TÜİK verilerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla Balıkesir’de trafiğe kayıtlı toplam 494 bin 280 adet taşıtın yüzde 43,3’ ünü otomobil, yüzde 1,3’ ünü minibüs, yüzde 0,6’ sını otobüs, yüzde 14’ ünü kamyonet, yüzde 2,6’ sını kamyon, yüzde 24,8’ ini motosiklet, yüzde 0,2’ sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13,1’ ini ise traktör oluşturmakta.TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale ilinde Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,3 oranında arttığı açıklandı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı sonu itibarıyla Balıkesir’de trafiğe kayıtlı toplam 494 bin 280 adet araç olduğunu açıkladı.
TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Balıkesir’ de Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,4 oranında arttı.
TÜİK verilerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla Balıkesir’de trafiğe kayıtlı toplam 494 bin 280 adet taşıtın yüzde 43,3’ ünü otomobil, yüzde 1,3’ ünü minibüs, yüzde 0,6’ sını otobüs, yüzde 14’ ünü kamyonet, yüzde 2,6’ sını kamyon, yüzde 24,8’ ini motosiklet, yüzde 0,2’ sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13,1’ ini ise traktör oluşturmakta.
TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale ilinde Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,3 oranında arttığı açıklandı. Temmuz ayı sonu itibarıyla Çanakkale’de trafiğe kayıtlı toplam 235 bin 871 adet taşıtın yüzde 39,6’ ını otomobil, yüzde 1,1’ ini minibüs, yüzde 0,8’ ini otobüs, yüzde 14,5’ ini kamyonet, yüzde 2,5’ ini kamyon, yüzde 26,6’ sını motosiklet, yüzde 0,3’ ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 14,6’ sını ise traktör oluşturduğu açıklandı Balıkesir traktör sayısında Türkiye’de ki iller arasında 5. sırada yer aldığı açıklandı.

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