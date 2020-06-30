Balıkesir’de trafik havadan denetlendi

Balıkesir’de jandarma trafik timleri Bigadiç kara yolunda trafiği havadan helikopter ile denetledi. Helikopter destekli trafik uygulamasında 209 araca 9 bin 422 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı (D 555-09) devlet kara yolunda oluşturulan uygulama noktalarında “Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi” faaliyeti icra edildi.

Vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile yapılan kontrollerde; 209 araç denetlenmiş, 11 araca 9 bin 422 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı; asayiş ve trafik Timleri tarafından sürücülerimizin huzur ve güven içerisinde trafikte seyir etmelerini sağlamak ve olabilecek, trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla havadan ve karadan aralıksız olarak trafik denetimlerine devam edileceği açıklandı.

