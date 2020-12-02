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Balıkesir’de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 105 bin lira ceza

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.12.2020 00:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri il genelinde hız denetimi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri il genelinde hız denetimi ve emniyet kemeri denetimi yaptı. Jandarma ekipleri denetimlerde 3 bin 531 aracı denetlerken, 223 araca 105 bin 84 TL. idari para cezası uygulandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, sürücülerin trafik kurallarına, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması maksadıyla, "Emniyet Kemeri Denetimi” ile “Hız Denetimi” faaliyetleri icra edilmiştir.
Jandarma Trafik Timlerinin emniyet kemeri denetimi sonucunda; 2 bin 800 araç kontrol edilmiş ve 126 araca 53 bin 48 TL idari para cezası uygulanırken, 34 araç trafikten men edildi. Trafik Timlerinin hız denetimi sonucunda; 731 araç kontrol edilmiş, 97 araca 52 bin 36 TL idari para cezası uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi.

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