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Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

15.03.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Erdi Ü. (33) idaresindeki 10 ABV 788 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolunun Akçaova Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen Hüseyin K. (45) yönetimindeki 17 YN 400 plakalı kamyonla çarpıştı.

Daha sonra aynı yönde seyreden Muhsin K. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü de Erdi Ü'nün aracından yola düşen motor bloğuna çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada, Erdi Ü'nün aracındaki kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Erdi Ü. ile kamyon sürücüsü Hüseyin K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdi Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir Bandırma

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