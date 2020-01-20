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  4. Balıkesir’de ulaşım dört koldan çalışıyor

Balıkesir’de ulaşım dört koldan çalışıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı vatandaşların daha güvenli yollarda ulaşım sağlamaları için 20 ilçede yürüttüğü çalışmalara dört koldan devam ediyor.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan yollarda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı vatandaşların daha güvenli yollarda ulaşım sağlamaları için 20 ilçede yürüttüğü çalışmalara dört koldan devam ediyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan yollarda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yollarda; uyarı ve yavaşlatma bantları, yaya geçidi, yol çizgi uygulamalarının yanı sıra eksik veya bakım ihtiyacı bulunan trafik tanzim, uyarı levhaları, sinyalizasyon sistemleri, durak bakım onarım ve montaj çalışmaları da sürdürülüyor. Vatandaşların; rahat, güvenli, konforlu, sürdürülebilir ve kontrol edilebilir bir ulaşım hizmeti alabilmeleri için yoğun çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda tüm ilçelerde 2020 yılında da ulaşımı geliştirme ve rahatlatma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Nisan ayından bu yana; 963 bin metre yol çizgi çalışması, 100 yaya geçidi çizgisi, 160 önce yaya logosu, 2 büyükşehir logosu, 4636 omega direk, 3 bin 160 trafik levhası, bin 125 yön bilgi levhası, 9 bin 982 CTP ve 204 durak montajı gerçekleştirildi.

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