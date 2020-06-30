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Balıkesir’de ulaşımın konforu yükselecek

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla ilçelerde atıl durumda bulunan otogarlar yenilenerek ihtiyaç duyulan alanlara yeniden inşa ediliyor.

Balıkesir’de ulaşımın konforu yükselecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla ilçelerde atıl durumda bulunan otogarlar yenilenerek ihtiyaç duyulan alanlara yeniden inşa ediliyor. Otogarı olmayan ilçelerde yol üzerinde indi-bindi yapan vatandaşların çilesi artık yeni yapılan ve yapılacak otogarlar sayesinde sona erecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim döneminde verdiği sözleri hayata geçirmeye devam ediyor. Susurluk’a ve Bigadiç’e otogar sözü olan Başkan Yılmaz’ın talimatıyla, gerekli incelemeler yapılarak çalışmalar başlatıldı. Susurluk ve Bigadiç’in yanı sıra otogar ihtiyacı bulunan; Manyas’ta mevcut otogar baştan ayağa yenilenecek, Sarımsaklı’ya da yeni bir otogar inşa edilecek. Yine bu çalışmalar kapsamında Altınova’da atıl durumda olan otogarın yenileme çalışmaları da tamamlandı. Ayrıca yolcu dinamiklerinin düzenli olmasını sağlamak amacıyla UKOME’den karar çıkarılarak bütün seyahat acenteleri ile köy garajlarının aynı yerde birleştirilmesi ve böylece dağınıklığın ortadan kaldırılması sağlandı.
Şehir içi trafiği rahatlayacak
İlk olarak Susurluk Otogarında çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; 15 yıldır atıl durumda bulunan otogarı, modern bir şekilde restore ediyor. Eylül ayı içerisinde tamamlanması hedeflenen otogar civarında da geniş kapsamlı yol düzenlemeleri gerçekleştirilerek trafikteki sirkülasyonu düzene koyacak çalışmalar yapılıyor. 11 dönümlük arazi içerisinde yer alan Susurluk Otogarının; 22 ofisi ve şehirlerarası otobüsler için 12 peronu olacak. Şehir içi trafiğini de büyük ölçüde rahatlatılması planlanan Susurluk Otogarı sayesinde şehirlerarası yolcu otobüslerinin belirli bir yer olmadığı için yolcuları yol kenarından almasının önüne geçilecek.
Altınova otogarı hizmete açıldı
2 yıldır atıl durumda olan Altınova Otogarında çalışmalarını tamamlayan ekipler, 15 dönüm alan içerisinde yer alan mevcut otogar binasını yenileyerek seyahat acenteleri ve bekleyen yolcular için alan oluşturdu. Çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışmalarının da gerçekleştirildiği otogar, halkın hizmete açıldı.
20 İlçede çalışmalar devam ediyor
Susurluk ve Altınova Otogarlarının tamamlanmasının ardından Bigadiç, Manyas ve Sarımsaklı’da da çalışmalar başlatılacak. Balıkesir genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını öncelik alarak çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 20 ilçede çalışmalarını devam ettirecek.

Balıkesir’de ulaşımın konforu yükselecek

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