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Balıkesir’de uyuşturucu hap ve esrar operasyonu

02.02.2021 18:51 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de uyuşturucu hap ve esrar operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan bir şüphelinin evine yaptığı operasyonda 14 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde B.A.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan bir şüphelinin evine yaptığı operasyonda 14 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde B.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve elinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada; 14 bin 7 adet sentetik uyuşturucu hap ve 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldı.

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