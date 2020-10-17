Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de kent merkezi, Edremit, Bandırma ve Bigadiç ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 6 operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Polis ekipleri, il merkezinde 3, Edremit, Bandırma ve Bigadiç ilçesinde birer operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 560 adet sentetik ecza hap, 10,95 gram esrar, 1,11 gram sentetik kannabinoid, 5,80 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

