Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkeziyle Edremit, Bandırma ve Burhaniye'de uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekipler, 15 operasyonda 23 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 52,38 gram sentetik kannabinoid, 49,31 gram metamfetamin, 31,76 gram esrar, 148 sentetik hap ile 46 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

