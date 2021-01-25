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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

25.01.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 10 ayrı uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheliyi yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Gömeç ilçelerinde yaptıkları 10 ayrı çalışmada 13 şüpheli şahsı yakalarken, 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 12 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 10 ayrı uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheliyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Gömeç ilçelerinde yaptıkları 10 ayrı çalışmada 13 şüpheli şahsı yakalarken, 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 12 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 54 adet sentetik ecza hap,
2,77 gram esrar, 21,06 gram bonzai, 0,48 gram metamfetamin, 0,70 gram kokain ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

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