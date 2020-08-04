YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri, yaptıkları 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri, yaptıkları 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 2 çalışmada 2 şüpheli şahsı yakaladı. Adlî makamlara sevk edilen 2 şahıstan biri tutuklanırken, diğer şahıs adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 13 adet sentetik ecza hap, 13 adet ecstasy hap, 13,5 gram bonzai, 3,3 gram metamfetamin ve 0,70 gram eroin ele geçirildi.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Antalya'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Antalya'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Milletvekili Aydın: “Ayasofya kararı Müslümanların öz güvenlerini yerine getirdi”

Milletvekili Aydın: “Ayasofya kararı Müslümanların öz güvenlerini yerine getirdi”

Girişimcilere online koçluk hizmeti

Girişimcilere online koçluk hizmeti

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:25
Sabah
06:04
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:26
Yatsı
21:58

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Çağdaş Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Eda Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.