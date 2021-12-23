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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

23.12.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 35 adrese 250 personelin katılımıyla baskın yapıldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 153 gram metamfetamin, 107 gram kubar esrar, 31 sentetik uyuşturucu hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme makinesi, 3 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 37 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile bıçak ele geçirildi.

Operasyonda 27 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, diğer 4 zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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