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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

01.10.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin araçlarını durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 446 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir Edremit uyuşturucu jandarma operasyon

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