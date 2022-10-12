Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçede, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar sonucunda 7 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 10 adrese operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin, 24 gram kubar esrar, 27 gram skunk, 33 sentetik uyuşturucu hap, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, 8 fişek, av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 lira ile uyuşturucu satış notlarının bulunduğu bir defter ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

