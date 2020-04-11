Balıkesir'de vatandaşın tavuklarına yem talebini, polis yerine getirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden ayrılamayan vatandaşın tavuklarına yem talebini, polis ekipleri yerine getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'ndeki bahçesinde tavuk besleyen Fikret Karagöz (57), yeminin bitmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım istedi.

Karagöz'ün siparişini temin eden Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tavuklara yem ve su verdi.

Karagöz, kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

