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  4. Balıkesir'de yasa dışı geçiş organize ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı

Balıkesir'de yasa dışı geçiş organize ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.01.2020 21:55 | Son Güncelleme

Balıkesir'de yasa dışı geçiş organize ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a düzensiz göçmen geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmen geçişlerinin önlenmesi çalışmalarını yürüten polis, Ayvalık'ta şüphelendikleri 4 aracı takibe aldı.

Bir süre sonra araçları durduran ekipler, araçlardaki 5 kişinin yasa dışı geçişi organize ettiğini belirledi.

Zanlıların, polisteki ilk ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık düzensiz göçmen Geçiş Organizatör

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Ayvalik
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