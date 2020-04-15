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Balıkesir’de yasağa uymayanlara ceza yağdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’de sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara ceza kesildi.

Balıkesir’de yasağa uymayanlara ceza yağdı

Balıkesir’de sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara ceza kesildi. Balıkesir’de sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yasağı ihlal ettikleri için ceza kesildi.
Türkiye’de korona virüse karşı tedbir olarak alınan 65 yaş üstü ve 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı kararına uymayan vatandaşlara polis ekipleri ceza kesti. Balıkesir’de de korona virüs ile mücadele kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü ve 20 yaş altında olup sokağa çıkan 5 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesildi.
Polisten ’Evde kalalım’ anonsu
Balıkesir’de mahallelerde devriye görevi yürüten polis ekipleri, korona virüs tedbiriyle ilgili halka uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Ekipler, polis araçlarından, ’Lütfen sağlığımız için evde kalalım, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım’ anonsu yaptı. Balıkesir genelinde 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için kurulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ talepleri karşılıyor, ihtiyaç duyulan siparişleri evlere götürüyor.

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