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Balıkesir’de yaşayan Yozgatlılar ’Arabaşı’ gecesi düzenliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.02.2020 11:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’de yaşayan Yozgatlılar geleneksel hale getirdikleri ’Arabaşı Gecesi’ kapsamında toplanıyorlar.Balıkesir’de yaşayan Yozgatlılar Derneği her yıl düzenledikleri geleneksel hale gelen Arabaşı gecesi kapsamında bir araya gelecekler.

Balıkesir’de yaşayan Yozgatlılar geleneksel hale getirdikleri ’Arabaşı Gecesi’ kapsamında toplanıyorlar.
Balıkesir’de yaşayan Yozgatlılar Derneği her yıl düzenledikleri geleneksel hale gelen Arabaşı gecesi kapsamında bir araya gelecekler. Yozgatlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sabri Duyar yaptığı çağrıda Balıkesir’de yaşayan tüm Yozgatlı hemşehrilerimiz ve Balıkesir’de yaşayan vatandaşlarımız Cumartesi gecesi Şoförler Odası Sosyal Tesislerinde yapılacak geceye davet ederek, "08 Şubat cumartesi günü Balıkesir Yozgatlılar derneğinin düzenlediği geleneksel Arabaşı gecesinde her yıl olduğu gibi yine Şoförler odası salonunda bir araya geleceğiz. Arabaşı gecesine Valimiz Ersin Yazıcı, Balıkesir ve Yozgat milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel başkanı Ahmet Yılmaz ile Ankara, Bursa, İstanbul, İzmit Yozgatlılar dernekleri başkanları ve birçok STK başkanları, oda başkanları ile çok sayıda Yozgatlıların katılacak" dedi.

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Akşam
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Merkez
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