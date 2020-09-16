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Balıkesir’de yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödül

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.09.2020 10:14 | Son Güncelleme

Ahilik kültürünün tanıtılıp yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu yıl 33’üncüsü kutlanan Ahilik Haftası münasebetiyle Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile Birliğe bağlı oda başkanları Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret etti.

Ahilik kültürünün tanıtılıp yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu yıl 33’üncüsü kutlanan Ahilik Haftası münasebetiyle Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile Birliğe bağlı oda başkanları Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret etti. Vali Şıldak kabulde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından seçilen Yılın Ahi’si seçilen İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Demirbaş’a plaket verdi.
“Esnaf Toplumun Temel Taşıdır”
Esnafın birlikteliğini, kadirşinaslığını, geçmişine, gelenek göreneklerine sahip çıkışını temsil eden Ahilik Haftasını kutlayan Vali Şıldak; “Bu hafta; gerçekten kültürümüzün en güzel örneklerinden sembol haline gelmiş bir eserdir. Maalesef bu yıl salgın dolayısıyla sınırlı imkanlarla kutluyoruz. Ama önemli olan yaptığınız esnaflık işine, zanaatkarlığa o ruhu yansıtarak, yaşatmaktır. Biz de Balıkesir’de esnafımızla geniş bir ilişki ağı geliştiriyoruz. Toplumun gelişme çizgisine baktığımızda esnaflık; insanların ihtiyaçlarının karşılandığı iş kollarının doğumuna vesile olarak, günümüzün modern şartlarında her tür ihtiyacın karşılandığı bir hal almıştır. Günümüzde de esnaf ve sanatkarlığın ötesine geçilerek her alanda modern hizmetler verilir olmuştur. Esnafımızın bütün bunları geçmişten gelen kültürümüzün bir takım özelliklerini kaybetmeden icra ediyor olması çok önemlidir.” dedi.
“Esnaf mahallenin güvencesidir”
Esnafımızın müşteriyle karşılıklı güven duygusu geliştirmesinin önemini vurgulayan Vali Şıldak; “Mahallede bir hırsızlık olduğunda bile onu esnaf çözer. Görgü tanığı olarak polisin ilk bilgi alacağı en güvenilir kişidir. Esnaf orta gelir grubunu temsil eden toplumun temel taşıdır. Bütün bu özellikleriyle, bu bakış açısıyla ‘Ahilik Haftası’; toplumdaki kaynaşma, dayanışmanın harmanlandığı o dönemi yaşadığımız bir haftadır. Bu vesile ile de sizlere işlerinizde bol ve bereketli kazançlar diliyor, Ahilik Haftasını tekrar kutluyorum.” diye konuştu.
Program dolayısıyla Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin seçtiği; Yılın Çırağı Mutlu Şahin’e plaketini Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Yılın Kalfası Melek Aslan’a plaketini Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve Yılın Ahisi ayrıca Balıkesir İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayrettin Demirbaş’a plaketini Vali Hasan Şıldak verdi.

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