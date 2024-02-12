YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

AA AA
12.02.2024 10:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Araca arkasından gelen 17 AAD 344 plakalı otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildiHatay'da elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bursa’ya 15 günlüğüne çalışmaya geldi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiBursa’ya 15 günlüğüne çalışmaya geldi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındıYaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit kaza otobüs

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Şubat Salı

İmsak
06:34
Sabah
07:57
Öğle
13:28
İkindi
16:21
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Salı

Sinem eczanesi
Sindirgi
Kurtdereli eczanesi
Savastepe
Atamer eczanesi
Gomec
Aysun eczanesi
Ayvalik
Yeni erol eczanesi
Ayvalik
Eczane hunca eczanesi
Manyas
Selin küçük eczanesi
Karesi
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.