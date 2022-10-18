YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.10.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 67 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında, üç can salında Yunanistan unsurlarınca geri itilen düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botlarına alınan 67 düzensiz göçmen Cunda Adası'na getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Balıkesir'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit olduGÜNCELLEME - Balıkesir'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Denizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındıDenizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Uşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldıUşak'ta deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
12:58
İkindi
16:00
Akşam
18:30
Yatsı
19:48

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Perşembe

Kemal Kıymaz Eczanesi
Altieylul
Yaprak Alver Eczanesi
Altieylul
İnci Eczanesi
Karesi
Özmen Şule Eczanesi
Karesi
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Bal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Bugün tanışacağınız biri gelecekteki eşiniz olabilir

Bugün tanışacağınız biri gelecekteki eşiniz olabilir

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.