YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddia edilen terör örgütü üyesi yakalandı

Balıkesir'de yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddia edilen terör örgütü üyesi yakalandı

14.09.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddia edilen terör örgütü üyesi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan D.S. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen D.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden operasyona yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütleriyle kararlılıkla mücadeleye aralıksız devam edilmektedir." ifadesi yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldıParmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıBalıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
13:09
İkindi
16:40
Akşam
19:27
Yatsı
20:46

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Beril Eczanesi
Merkez
Gökben Eczanesi
Merkez
Yeşilli Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Defne Eczanesi
Bandirma
Aydın Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.